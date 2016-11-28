У Трампа допускають відмову від нормалізації відносин з Кубою

Про це заявив голова національного комітету Республіканської партії, майбутній керівник апарату співробітників Білого дому Рінс Прайбас, - повідомляє ТСН з посиланням на Fox News.

За його словами, главі Куби Раулю Кастро потрібно задовольнити ряд умов для нормалізації відносин між країнами.

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Гавана повинна буде відкрити ринки, забезпечити свободу віросповідання і покласти кінець іншим порушенням прав людини.

"Позиція Трампа щодо цього питання гранично ясна... Нам потрібна більш вигідна угода", — підкреслив Прайбас.

При цьому він утримався від коментарів щодо того, чи Трамп анулює рішення Обами, що стосувалися Куби.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп назвав Фіделя Кастро "жорстоким диктатором, який піддавав репресіям власний народ протягом майже шести десятків років".