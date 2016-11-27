Трамп вважає, що кубинці будуть жити вільно після смерті Кастро
Трамп назвав Кастро "жорстоким диктатором, який піддавав репресіям власний народ протягом майже шести десятків років".
Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що післясмерті Фіделя Кастро кубинське суспільство буде більш вільним, пише ТАСС з посиланням на заяву обраного президента США.
Видання зазначає, що Трамп назвав Кастро "жорстоким диктатором, який піддавав репресіям власний народ протягом майже шести десятків років".
"Хоча Куба залишається тоталітарним острівною державою, я сподіваюся, що сьогоднішній день знаменує відхід від тривали занадто довго жахів в напрямку майбутнього, в якому чудовий кубинський народ нарешті буде жити вільно, як він того цілком заслуговує", - вважає Трамп.
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Республіканець запевнив, що його адміністрація "буде робити все, що зможе, щоб гарантувати, що кубинський народ нарешті отримає можливість почати шлях до процвітання і свободу".
Під час передвиборної кампанії Трамп жорстко критикував керівництво Куби і заявляв, що готовий повернути назад розпочатий Бараком Обамою процес нормалізації відносин між Вашингтоном і Гаваною.
Нагадаємо, на 91-му році життя помер колишній голова Куби Фідель Кастро.
"Про смерть кубинського лідера оголосили в ніч на 26 листопада по державному телебаченню. Кастро помер в 7 годин вечора (2 ночі за Києвом). Тіло кубинського лідера буде піддано кремації згідно з його останньою волею. Про дату похорону Рауль Кастро обіцяв оголосити окремо", - йдеться в повідомленні.