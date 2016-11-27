Трамп вважає, що кубинці будуть жити вільно після смерті Кастро

Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що післясмерті Фіделя Кастро кубинське суспільство буде більш вільним, пише ТАСС з посиланням на заяву обраного президента США.

Видання зазначає, що Трамп назвав Кастро "жорстоким диктатором, який піддавав репресіям власний народ протягом майже шести десятків років".

"Хоча Куба залишається тоталітарним острівною державою, я сподіваюся, що сьогоднішній день знаменує відхід від тривали занадто довго жахів в напрямку майбутнього, в якому чудовий кубинський народ нарешті буде жити вільно, як він того цілком заслуговує", - вважає Трамп.

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Республіканець запевнив, що його адміністрація "буде робити все, що зможе, щоб гарантувати, що кубинський народ нарешті отримає можливість почати шлях до процвітання і свободу".

Під час передвиборної кампанії Трамп жорстко критикував керівництво Куби і заявляв, що готовий повернути назад розпочатий Бараком Обамою процес нормалізації відносин між Вашингтоном і Гаваною.

Нагадаємо, на 91-му році життя помер колишній голова Куби Фідель Кастро.

"Про смерть кубинського лідера оголосили в ніч на 26 листопада по державному телебаченню. Кастро помер в 7 годин вечора (2 ночі за Києвом). Тіло кубинського лідера буде піддано кремації згідно з його останньою волею. Про дату похорону Рауль Кастро обіцяв оголосити окремо", - йдеться в повідомленні.