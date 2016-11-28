Влада Афганістану оголосила війну кальянам (фоторепортаж)
09:16, 28 листопада 2016Світ
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У Кабулі поліція провела рейд по кафе і ресторанам, де відвідувачі курять кальян.
Поліція в Афганістані конфіскувала всі кальяни / REUTERS
Поліцейські конфіскували всі виявлені кальяни і зірвали афіші, що рекламують їх, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Через два роки після прийняття в Афганістані закону, що забороняє куріння в закритих приміщеннях, влада вирішила змусити господарів закладів дотримуватися його.
Афганські інтернет-користувачі висміюють рейди, стверджуючи, що проблема з кальянами набагато менше, ніж проблеми епідемії вживання героїну і збройних зіткнень в країні.
Курити кальян у кафе вважається модним серед афганської молоді. Особливо популярно палити тютюн із фруктовим присмаком.
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