Влада Афганістану оголосила війну кальянам (фоторепортаж)

09:16, 28 листопада 2016
Світ
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У Кабулі поліція провела рейд по кафе і ресторанам, де відвідувачі курять кальян.

Поліція в Афганістані конфіскувала всі кальяни / REUTERS

Поліцейські конфіскували всі виявлені кальяни і зірвали афіші, що рекламують їх, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Через два роки після прийняття в Афганістані закону, що забороняє куріння в закритих приміщеннях, влада вирішила змусити господарів закладів дотримуватися його.

Афганські інтернет-користувачі висміюють рейди, стверджуючи, що проблема з кальянами набагато менше, ніж проблеми епідемії вживання героїну і збройних зіткнень в країні.

Курити кальян у кафе вважається модним серед афганської молоді. Особливо популярно палити тютюн із фруктовим присмаком.

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