У ПА НАТО розповіли про давні плани Росії розмістити "Іскандери" у Калінінграді

Про це заявила віце-президент парламентської асамблеї НАТО Раса Юкнявічене, передає Delfi.

За її словами, просто ракети "Точка" застаріли й були замінені новими, але цю подію Росія використовує у пропагандистських цілях.

"Щоб вплинути на волю політиків НАТО, налякати людей, щоб вони не брали на себе відповідальність", - говорить політик.

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"Те, що рано чи пізно будуть розгорнуті "Іскандери", ми знали ще до 2012 року. Коли я працювала в міністерстві (оборони - Ред.), вже було ясно, що там розгорнуті комплекси "Точка", стара модель, з набагато меншим радіусом дії і їхні ресурси будуть вичерпані. І ці ресурси закінчилися - вони замінюються новими", - наголосила Юкнявічене.

Тепер, за її словами, Росії використовує перекидання "Іскандерів" у пропагандистських цілях.

"Тим не менш, для пропаганди використано те, що (зміни - Ред.) нібито проводяться через наближення НАТО. Просто це, як завжди, звичайна брехня", - підсумувала віце-президент ПА НАТО.

Раніше голова комітету Ради Федерації з оборони і безпеки РФ Віктор Озеров заявив, що Росія розгорне ракетні комплекси "Іскандер" і зенітно-ракетні системи С-400 в Калінінграді.

"Іскандер" - системи мобільних балістичних ракет, які прийшли на заміну радянським ракет "Скад" (Р-17). Дві керовані ракети мають дальність до 500 км і можуть нести звичайні або ядерні боєголовки.