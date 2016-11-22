Розміщення "Іскандерів" під Калінінградом дестабілізує безпеку Європи - Держдеп

Про це заявив представник Держдепартаменту США Джон Кірбі, передає Reuters.

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"Росія погрожувала розмістити "Іскандери" в Калінінграді протягом останнього десятиліття у відповідь на різноманітні події в Європі, жодна з яких не вимагала такої серйозної військової відповіді", - зазначив Кірбі.

"Ми закликаємо Росію утриматися від слів і дій, які не відповідають меті просування безпеки і стабільності", - заявив представник Держдепу.

Як повідомляв УНІАН, голова комітету Ради Федерації з оборони і безпеки РФ Віктор Озеров заявив, що Росія розгорне ракетні комплекси "Іскандер" і зенітно-ракетні системи С-400 в Калінінградській області.

У Міноборони РФ раніше підтвердили повідомлення про передислокацію мобільних ракетних комплексів "Іскандер-М" в Калінінградську область.