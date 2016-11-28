У Сирії знайшли документи "Ісламської держави" з планами терактів по всьому світу
Великий архів документів «Ісламської держави», знайдений в Сирії, показує плани щодо численних нападів в Європі і інших частинах світу.
Про це заявив командувач силами Великобританії в Сирії, повідомляє Sky News.
За словами генерал-майора Руперта Джонса, більше 10000 документів і величезна кількість цифрових даних були захоплені після того, як ісламістське угруповання «ІДІЛ» було витіснене з міста Манбідж на півночі Сирії в серпні.
«Якщо ми хочемо, зберегти Великобританію в безпеці, ми повинні мати справу з ІДІЛ", – сказав він.
При цьому він відмовився обговорювати деталі цілей ісламістів. Британські служби безпеки наразі аналізують отриманий матеріал.
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Генерал Джонс сказав, що вони очікують більше даних, якщо коаліція відіб’є у ІДІЛ іракське місто Мосул, де підтримувані США іракські сили і пешмерга (курдські воєнізовані формування – УНІАН) почали наступ.
"Це буде лабіринт даних, і ми повинні передати їх в руки спецслужб", – сказав він.
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс заявив в ефірі радіо RTL про нові можливі в європейських країнах терористичні атаки «Ісламської держави». За словами Вальсу, бойовики готують теракти «у Франції та інших європейських країнах».