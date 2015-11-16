ІДІЛ готує нові теракти в Європі - прем'єр Франції

Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс заявив в ефірі радіо RTL про нові можливі в європейських країнах терористичні атаки «Ісламської держави».

За словами Вальсу, бойовики готують теракти «у Франції та інших європейських країнах».

Прем'єр підкреслив, що за даними Парижа, серія терактів в столиці була спланована на території Сирії.

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«Цьому поколінню належить довгий час жити з терористичною загрозою. Ми повинні жити, жити повноцінно, але враховувати цю загрозу», - додав Вальс.

Вальс також підтвердив, що по всій країні проводяться антитерористичні рейди, багато з яких безпосередньо не пов'язані з тим, що трапилося в Парижі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше французькі ВПС завдали масованого удару по позиціях угрупування «Ісламська держава» в місті Ер-Ракка в Сирії.