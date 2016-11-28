Трамп підтвердив ймовірність скасування угоди із Кубою

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

«Якщо Куба не бажає зробити більш вигідною угоду для кубинського народу, кубино-американського народу і США в цілому, я буду завершувати угоду», – написав Трамп.

If Cuba is unwilling to make a better deal for the Cuban people, the Cuban/American people and the U.S. as a whole, I will terminate deal. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 ноября 2016 г.

Як раніше інформували іноземні ЗМІ, голова національного комітету Республіканської партії, майбутній керівник апарату співробітників Білого дому Рінс Прайбас повідомив, що після смерті Фіделя Кастро стало відомо про ймовірність відмови Трампа від курсу на нормалізацію відносин з Кубою, якщо Гавана не піде на певні поступки.

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За його словами, главі Куби Раулю Кастро потрібно задовольнити ряд умов для нормалізації відносин між країнами. Гавана повинна буде відкрити ринки, забезпечити свободу віросповідання і покласти кінець іншим порушенням прав людини.