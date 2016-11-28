Нідерланди та Бельгія домовились про обмін частинами територій
Нідерланди та Бельгія підписали угоду про обмін невеликими частинами території на кордоні між двома країнами.
Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства закордонних справ Нідерландів, пише Європейська правда.
Підставою для коригування кордонів була незрозуміла ситуація в районі річки Маас між Эйсден-Маргратене (провінція Лімбург) і бельгійським Везетом, яка розділяє територію Нідерландів та Бельгії.
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Внаслідок інженерних робіт на річці у 1960-80-х роках з'явилося кілька островів, один із яких став бельгійським островом, проте був важкодоступний з території Бельгії.
Правоохоронці Бельгії могли потрапити туди виключно на човнах чи зі спеціальним дозволом влади Нідерландів, через що виникли проблеми із криміногенною обстановкою на острові.
"Ця унікальна угода є прикладом плідної співпраці з бельгійцями. Ми показали сьогодні, що Нідерланди і Бельгія досягли успіху у питанні врегулювання кордонів між сусідами мирним шляхом", - сказав глава МЗС Нідерландів Берт Кундерс.
Нідерланди отримали острів площею 16 гектарів, тоді як бельгійці отримали 3 гектари території.
Як зазначається, угода ще має бути ратифікована парламентами двох країн.