Білий дім збереже курс на нормалізацію відносин з Кубою - Ернест

Про це повідомив на брифінгу прес-секретар президента США Джош Ернест, відповідаючи на запитання про можливі зміни в кубино-американських відносинах і політиці Вашингтона по відношенню до Гавани у зв'язку зі смертю Фіделя Кастро, передає РБК.

«З точки зору США я не очікував би змін в прогресі, якого ми прагнемо, щоб нормалізувати відносини з Кубою», - сказав Ернест.

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За його словами, не можна сказати, що США «задоволені всім», проводиться в політиці поліпшення відносин, але задоволені тим, що у відносинах наступив прогрес.

Відновлення офіційних дипломатичних відносин з Кубою після 50-річної перерви стало одним з головних досягнень другого строку чинного президента Барака Обами. Однак обраний президент Дональд Трамп в ході передвиборної кампанії неодноразово критикував це рішення, стверджуючи, що на Кубі нічого не змінилося і країна не демонструє руху до відкритості та відмови від тоталітаризму.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова національного комітету Республіканської партії, майбутній керівник апарату співробітників Білого дому Рінс Прайбас повідомив, що після смерті Фіделя Кастро стало відомо про ймовірності відмови Трампа від курсу на нормалізацію відносин з Кубою, якщо Гавана не піде на певні поступки.

За його словами, главі Куби Раулю Кастро потрібно задовольнити ряд умов для нормалізації відносин між країнами. Гавана повинна буде відкрити ринки, забезпечити свободу віросповідання і покласти кінець інших порушень прав людини.