У Чорногорії парламент затвердив новий прозахідний уряд

Як пише Радіо Свобода, Маркович - колишній керівник розвідки країни і близький союзник давнього дотеперішнього чорногорського керівника Мила Джукановича, а також його заступник на чолі владної Демократичної партії соціалістів.

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Виступаючи перед затвердженням у парламенті, 58-річний Маркович пообіцяв, що його уряд до кінця 2017 року завершить процес вступу Чорногорії до НАТО.

Депутати від опозиційних партій, які об’єднує антизахідне і переважно проросійське чи просербське спрямування, не брали участі в засіданні парламенту.

Джуканович, який керував Чорногорією на посадах президента чи прем’єр-міністра протягом 25 років, після парламентських виборів у середині жовтня оголосив про відставку з посади голови уряду.