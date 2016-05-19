Столтенберг назвав історичним підписання протоколу про вступ Чорногорії до НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав "історичним" сьогоднішнє підписання протоколу про вступ Чорногорії до Альянсу.
Як передає власний кореспондент УНІАН, таку заяву генсек Північноатлантичного альянсу зробив у четвер у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, що проходить 19-20 травня. Як відомо, протокол буде підписаний в рамках цього засідання.
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«Сьогодні ми почнемо з історичного кроку – ми підпишемо протокол про вступ з Чорногорією. Сьогодні Чорногорія буде мати місце за столом НАТО, приймати участь у всіх наших засіданнях як спостерігач», - сказав Столтенберг.
Генсек НАТО підкреслив, що це підписання свідчить про незмінність політики Альянсу щодо відкритих дверей. «Це ще раз демонструє, що двері НАТО залишаються відкритими», - підкреслив він.
Після того, як протокол буде ратифікований парламентами всіх країн-членів Альянсу, Чорногорія буде повноправним, 29 членом НАТО.