Столтенберг назвав історичним підписання протоколу про вступ Чорногорії до НАТО

Як передає власний кореспондент УНІАН, таку заяву генсек Північноатлантичного альянсу зробив у четвер у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, що проходить 19-20 травня. Як відомо, протокол буде підписаний в рамках цього засідання.

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«Сьогодні ми почнемо з історичного кроку – ми підпишемо протокол про вступ з Чорногорією. Сьогодні Чорногорія буде мати місце за столом НАТО, приймати участь у всіх наших засіданнях як спостерігач», - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО підкреслив, що це підписання свідчить про незмінність політики Альянсу щодо відкритих дверей. «Це ще раз демонструє, що двері НАТО залишаються відкритими», - підкреслив він.

Після того, як протокол буде ратифікований парламентами всіх країн-членів Альянсу, Чорногорія буде повноправним, 29 членом НАТО.