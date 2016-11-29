Трамп висловився проти перерахунку голосів у окремих штатах

Це відбувається на тлі готовності офіційних осіб у штаті Вісконсін розпочати офіційний перерахунок голосів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зусилля з перерахунку очолює не головний конкурент Трампа демократ Гілларі Клінтон, а третя за результатами виборів, кандидат від Партії зелених Джил Стайн, яка здобула незначну підтримку виборців.

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Стайн 28 листопада виступила також із офіційною вимогою перерахунку голосів в Пенсильванії, це сталося через три дні після того, як вона ж зробила аналогічний запит у штаті Вісконсін. Адвокати Клінтон спостерігатимуть за перерахунком голосів у Вісконсіні.

Білий дім заявив, що не має жодних доказів значного шахрайства на президентських виборах.

Наприкінці минулого тижня Стайн розмістила на своєму сайті інформацію про те, що її прихильники зібрали 5 млн доларів на проведення перерахунку голосів і інші пов'язані з цим витрати в штатах Вісконсин, Мічиган і Пенсильванія. За її словами, загальна вартість усіх трьох перерахунків складе до 7 млн доларів.

Експерти кажуть, що немає практично ніяких шансів, що результати виборів будуть скасовані. Але з перевагою Клінтон в загальнонаціональному голосуванні, що перевищила два мільйони голосів, перерахунки можуть посилити дебати з приводу легітимності несподіваної перемоги Трампа.