Колишній кандидат у президенти США вимагає переглянути підсумки виборів у Вісконсині

Про це повідомляє РБК з посиланням на CNN.

Виборча комісія Вісконсіна в своєму Twitter повідомила, що вона отримала петицію. Стайн у своєму акаунті в Twitter розповіла, що перерахунок голосів у Вісконсині почнеться наступного тижня.

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25 листопада був крайній термін для подачі скарги на результати виборів у цьому штаті, за підсумками яких США очолить кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

Стайн також пообіцяла подати петицію з вимогою перегляду голосів у штатах Мічиган і Пенсільванія. Крайній термін подачі заявки в Мічигані - 30 листопада, в Пенсільванії - 28 листопада.

CNN відзначає, що навіть якщо екс-кандидат від Партії зелених доб'ється перерахунку голосів у цих трьох штатах, невідомо, чи вистачить їх кількості на перегляд результату виборів. Трамп випереджає Клінтон на 60 тис. голосів виборців в Пенсільванії, передає телеканал.

CNN також додає, що, коли в 2000 році відбувся перерахунок голосів у Флориді на виборах президента США, різниця з початковим значенням склала 537 голосів.