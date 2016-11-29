Катастрофа літака в Колумбії: названо імена футболістів, що знаходилися на борту

Відповідний запис зроблено на офіційній сторінці організації в Facebook.

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У списку 72 людини, серед яких були члени бразильського футбольного клубу «Шапекоенсе» і 22 журналіста.

У списку також дев'ять членів екіпажу, які перебували на борту лайнера.

Літак рейсу LAMIA Bolivia LMI2933 розбився на північному заході Колумбії по дорозі з міста Санта-Крус-де-ла-Сьєрра у Східній Болівії. На борту були 72 пасажири і 9 членів екіпажу.

За даними Flightradar, літак виконував кола перед заходом на посадку, а потім зник з радарів. Інцидент стався в понеділок пізно ввечері за місцевим часом, коли літак летів з міжнародного аеропорту Віру-Віру в Болівії.

Лайнер зник з радарів після 22:00 і розбився на пагорбі Ель Гордо в муніципалітеті Ла-Уніон, який розташований у країні провінції Валье-дель-Каука. Це місце знаходиться на південний схід від міста Медельїн. Міжнародний аеропорт Марія Кордова повідомляє, що на місці події знайшли декількох людей, що вижили. Їх громадянство та імена поки невідомі. В управлінні цивільної авіації також повідомили, що поранені були доставлені в медичні центри. Тривають рятувальні роботи.

Серед більш ніж 80 чоловік, що знаходилися на борту літака, були гравці бразильської футбольної команди Шапеконсе, які летіли на матч з колумбійської футбольною командою Атлетіко Насьональ.