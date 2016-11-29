Авіакатастрофа з футбольною командою Бразилії: загинуло 25 людей

Про це розповів мер розташованого поблизу міста Ла-Сеха Елькін Віспіні, повідомляє 360radio в Twitter.

Також повідомляється про 13 тих, хто вижив.

Літак рейсу LAMIA Bolivia LMI2933 розбився на північному заході Колумбії по дорозі з міста Санта-Крус-де-ла-Сьєрра в Східній Болівії. На борту були 72 пасажири і 9 членів екіпажу. За даними Flightradar, літак виконував кола перед заходом на посадку, а потім зник з радарів. Інцидент стався в понеділок пізно ввечері за місцевим часом, коли літак летів з міжнародного аеропорту Віру-Віру в Болівії.

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В цілому на борту був 81 чоловік, повідомляє управління цивільної авіації Колумбії. Лайнер зник з радарів після 22:00 і розбився на пагорбі Ель Гордо в муніципалітеті Ла-Уніон, який розташований в країні провінції Вальє-дель-Каука.

Це місце знаходиться на південний схід від міста Медельїн. В управлінні цивільної авіації також повідомили, що поранених було доставлено в медичні центри. Тривають рятувальні роботи.

Серед більш ніж 80 чоловік, що знаходилися на борту літака, були гравці бразильської футбольної команди Шапеконсе, які летіли на матч з колумбійською футбольною командою Атлетіко Насьональ. Раніше стало відомо, що у Колумбії розбився літак з 72 пасажирами, інші подробиці не повідомлялися.