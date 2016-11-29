Кількість жертв авіакатастрофи у Колумбії зросла до 75, пошуки призупинили

За останніми даними місцевої поліції, в катастрофі літака, на борту якого була бразильська футбольна команда, загинули 75 людей з 91 на борту. Про це йдеться в повідомленні місцевого аеропорту в Twitter.

"Генерал Хосе Герардо Асеведо з поліції Медельїна підтвердив, що в катастрофі з командою "Шапакоенсе" загинули 75 людей", - сказано в повідомленні.

Comandante Jose Gerardo Acevedo de @PoliciaMedellin confirma que fallecieron 75 personas en accidente con el equipo @ChapecoenseReal — Int Jose Ma. Cordova (@AeroMedellinRNG) November 29, 2016

У свою чергу в Twitter Радіо 360 з'явилося повідомлення, що рятувальні роботи припиняються, оскільки людей, які вижили, на місці катастрофи більше немає.

#ÚltimaHora | Labores se suspenden porque ya no hay sobrevivientes en la zona, asegura el General José Acevedo Ossa, Cte Policía Antioquia. — 360 Radio Colombia (@360RadioCo) November 29, 2016

Літак рейсу LAMIA Bolivia LMI2933 розбився на північному заході Колумбії по дорозі з міста Санта-Крус-де-ла-Сьєрра у Східній Болівії.

На борту були 72 пасажири і 9 членів екіпажу. За даними Flightradar, літак виконував кола перед заходом на посадку, а потім зник з радарів.

Інцидент стався в понеділок пізно ввечері за місцевим часом, коли літак летів з міжнародного аеропорту Віру-Віру в Болівії. Лайнер зник з радарів після 22:00 і розбився на пагорбі Ель Гордо в муніципалітеті Ла-Уніон, який розташований у країні провінції Валье-дель-Каука.

Міжнародний аеропорт Марія Кордова повідомляє, що на місці події виявили людей, що вижили. В управлінні цивільної авіації також повідомили, що поранені були доставлені в медичні центри.

Серед більш ніж 80 людей, що знаходилися на борту літака, були гравці бразильської футбольної команди "Шапакоенсе", які летіли на матч з колумбійської футбольною командою Атлетіко Насьональ.