У мережі з'явилося відео місця аварії літака з бразильською футбольною командою
11:08, 29 листопада 2016Світ
1244 0
У мережі з'явилося перше відео з місця аварії в Колумбії, неподалік від Медельїна.
Всього на борту знаходилося 81 людина / MiOriente
Відео опублікувало видання MiOriente в Twitter.
Читайте такожСтали відомі перші подробиці катастрофи літака в Колумбії: декілька людей вижили (фото)
За останніми даними, 13 людей могли вижити в результаті катастрофи. Всього на борту знаходилося 81 людина, 72 пасажири і 9 членів екіпажу.
Серед тих, що перебували на борту літака, були гравці бразильської футбольної команди Шапеконсе, які летіли на матч з колумбійською футбольною командою Атлетіко Насьональ.
#EnVideo: Organismos de socorro están en la zona del desastre aéreo. Hospitales de la región en alerta. #EnDesarrollopic.twitter.com/OyvH4Nk9rT— MiOriente (@MiOriente) November 29, 2016
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter