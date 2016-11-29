У мережі з'явилося відео місця аварії літака з бразильською футбольною командою

11:08, 29 листопада 2016
Світ
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У мережі з'явилося перше відео з місця аварії в Колумбії, неподалік від Медельїна.

MiOriente

Відео опублікувало видання MiOriente в Twitter.

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За останніми даними, 13 людей могли вижити в результаті катастрофи. Всього на борту знаходилося 81 людина, 72 пасажири і 9 членів екіпажу.

Серед тих, що перебували на борту літака, були гравці бразильської футбольної команди Шапеконсе, які летіли на матч з колумбійською футбольною командою Атлетіко Насьональ.
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