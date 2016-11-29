У мережі з'явилося відео місця аварії літака з бразильською футбольною командою

У мережі з'явилося перше відео з місця аварії в Колумбії, неподалік від Медельїна.

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