Євросоюз готується до різкого збільшення витрат на оборону – ЗМІ

У ЄС готується різко збільшити витрати на кібербезпеку, військові кораблі і безпілотні технології в рамках багатомільярдного Європейського оборонного фонду. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на The Financial Times.

Зокрема, у проекті, який представить віце-президент ЄК Юркі Катайнен, також йдеться про подальшу стандартизацію військового обладнання, використання космічних програм ЄС для безпеки і оборонних цілей, а також інвестиції у кібербезпеку і збір розвідувальної інформації.

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Такі плани будуть оприлюднені у зв’язку із рішенням країн-членів ЄС щодо поглиблення координації в сфері оборони перед терористичними та іншими зовнішніми загрозами.

При цьому видання зазначає, що збільшення витрат на оборону ЄС пов’язано із заявами президента США Дональда Трампа щодо збільшення оборонного бюджету європейських держав.

Одна з основних цілей поглиблення оборонної співпраці, ініційованого Німеччиною і Францією за підтримки Італії та Іспанії, - більш ефективне використання зростаючих військових витрат ЄС. За даними Єврокомісії, які наводить видання, брак координації та відсутність конкуренції щорічно коштують ЄС від 25 до 100 млрд євро.

Зазначається, що США інвестують в оборону більше ніж вдвічі за держави-члени ЄС. Генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово закликав європейські держави збільшити витрати на оборону до 2% від ВВП.

Нагадаємо, Великий архів документів «Ісламської держави», знайдений в Сирії, показує плани щодо численних нападів в Європі і інших частинах світу.

При цьому, як заявив командувач силами Великобританії в Сирії, генерал-майор Руперт Джонс, більше 10000 документів і величезна кількість цифрових даних були захоплені після того, як ісламістське угруповання «ІДІЛ» було витіснене з міста Манбідж на півночі Сирії в серпні.

«Якщо ми хочемо, зберегти Великобританію в безпеці, ми повинні мати справу з ІДІЛ", – сказав він.

При цьому він відмовився обговорювати деталі цілей ісламістів. Британські служби безпеки наразі аналізують отриманий матеріал.