Нижня палата парламенту Нідерландів заборонила носіння паранджі та нікабу в публічних місцях

За появу в одязі, що закриває обличчя, у державних установах, громадському транспорті, школах і лікарнях, передбачено штраф у розмірі до 400 євро, передає Deutsche Welle.

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Закон ще повинна схвалити верхня палата парламенту країни - сенат.

Паранджа - одяг жінки.мусульманки, що покриває усе тіло, а нікаб повністю приховує обличчя. За даними уряду, у Нідерландах паранджу або нікаб носять близько 100 жінок, пише інформагенція dpa.

Раніше подібну заборону запровадили у Франції, Бельгії, Болгарії, в одному з кантонів Швейцарії, а також у низці федеральних земель Німеччини.