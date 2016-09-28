Нижня палата парламенту Швейцарії проголосувала за заборону паранджі

За відповідне рішення проголосували 27 вересня 88 депутатів, проти - 87, 10 – утрималися, передає Deutsche Welle.

Рішення ще повинне отримати схвалення верхньої палати та уряду, щоб набути чинності.

Згідно з опитуваннями, у разі референдуму за заборону паранджі готові проголосувати від 60 до 70 відсотків тих, хто має право голосу.

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Заборону на носіння паранджі до цього ввели лише в кантоні Тічино - там порушення карається штрафом у 100 швейцарських франків. На початку року урядова комісія висловилася проти заборони, оскільки паранджу в Швейцарії носить дуже незначна кількість людей і це не спричиняє серйозних проблем.

Пропозицію про заборону носіння паранджі висунула націонал-консервативна Народна партія Швейцарії (SVP). Її представник Вальтер Вобманн у 2009 році успішно просунув ініціативу із заборони спорудження нових мінаретів у країні.