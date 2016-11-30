ЄС має намір створити власний оборонний фонд - ЗМІ

До цього кроку виконавчий орган ЄС підштовхнуло обрання президентом США Дональда Трампа і загострення ситуації з безпекою в Європі.

Про це пише Deutsche Welle, посилаючись на газету Süddeutsche Zeitung.

За даними Єврокомісії, відсутність кооперації з питань оборони між країнами-членами щорічно обходиться ЄС від 25 до 100 млн євро. Для поліпшення ситуації і передбачається створити фонд, за рахунок якого повинні фінансуватися спільні проекти, такі як, зокрема, розробка технологій безпілотників.

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Даних про обсяг фонду поки немає. Він стане частиною плану дій щодо європейської оборонної стратегії, який Єврокомісія має намір представити 30 листопада, вказує Süddeutsche Zeitung.

У документі, що передбачає, зокрема, посилення співпраці Євросоюзу та НАТО, підкреслюється, що витрати ЄС на оборону протягом останніх десяти років залишалися на рівні 200 мільярдів євро, в той час як Китай за той же період збільшив свій оборонний бюджет на 150 відсотків. А США тільки в 2015 році інвестували в оборону вдвічі більше, ніж ЄС.

В ході передвиборної кампанії обраний американський президент Дональд Трамп заявляв, що європейські країни повинні збільшити витрати на оборону.