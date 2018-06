Генсек НАТО домовився із Трампом про необхідність збільшення витрат на оборону Альянсу

Генесек НАТО Єнс Столтенберг та новообраний президентом США Дональд Трамп наголосили на незмінній важливості діяльності НАТО й на необхідності збільшення витрат на оборону.

Як йдеться у повідомленні на сайті Альянсу, телефонна розмова Столтенберга і Трампа відбулась сьогодні.

Зазначається, що генсек Альянсу привітав Трампа з перемогою на виборах президента США.

Столтенберг зазначив, що з нетерпінням очікує на початок співпраці з Трампом та його командою з питань безпеки.

"Обраний президент та генеральний секретар одночасно підкреслили неодмінну важливість НАТО й обговорили, яким чином НАТО адаптовується до нового безпекового середовища, включаючи протистояння загрозі тероризму", - наголошується у повідомленні.

Разом з тим керівник Альянсу подякував обраному президенту за порушення питання бюджетних витрат на оборону, про що Трамп заявляв під час виборчої кампанії, і що також є найвищим пріоритетом для Столтенберга з часу його призначення на посаду генсека у 2014 році.

"Обидва лідери дійшли згоди, що у питанні справедливішого розподілу фінансового тягаря було досягнуто успіхів, але треба досягти більшого", - наголошується у повідомленні.

Також Столтенберг сказав, що очікує на прибуття Трампа до Брюсселя на саміт Альянсу у 2017 році для обговорення подальших кроків разом з головами держав та урядів країн-членів НАТО.

Окрім того, генсек Альянсу у Twitter заявив, що провів добрі перемовини з Трампом.

"Ми разом наголосили на незмінній важливості НАТО та на збільшенні витрат на оборону", – написав Столтенберг.

