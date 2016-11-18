Генсек НАТО домовився із Трампом про необхідність збільшення витрат на оборону Альянсу

Генесек НАТО Єнс Столтенберг та новообраний президентом США Дональд Трамп наголосили на незмінній важливості діяльності НАТО й на необхідності збільшення витрат на оборону.

Як йдеться у повідомленні на сайті Альянсу, телефонна розмова Столтенберга і Трампа відбулась сьогодні.

Зазначається, що генсек Альянсу привітав Трампа з перемогою на виборах президента США.

Столтенберг зазначив, що з нетерпінням очікує на початок співпраці з Трампом та його командою з питань безпеки.

"Обраний президент та генеральний секретар одночасно підкреслили неодмінну важливість НАТО й обговорили, яким чином НАТО адаптовується до нового безпекового середовища, включаючи протистояння загрозі тероризму", - наголошується у повідомленні.

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Разом з тим керівник Альянсу подякував обраному президенту за порушення питання бюджетних витрат на оборону, про що Трамп заявляв під час виборчої кампанії, і що також є найвищим пріоритетом для Столтенберга з часу його призначення на посаду генсека у 2014 році.

"Обидва лідери дійшли згоди, що у питанні справедливішого розподілу фінансового тягаря було досягнуто успіхів, але треба досягти більшого", - наголошується у повідомленні.

Також Столтенберг сказав, що очікує на прибуття Трампа до Брюсселя на саміт Альянсу у 2017 році для обговорення подальших кроків разом з головами держав та урядів країн-членів НАТО.

Окрім того, генсек Альянсу у Twitter заявив, що провів добрі перемовини з Трампом.

"Ми разом наголосили на незмінній важливості НАТО та на збільшенні витрат на оборону", – написав Столтенберг.

Good talk with US President-elect @realDonaldTrump. We both underlined the enduring importance of #NATO and increased defence spending. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 18 ноября 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, Трамп під час виборчої кампанії піддавав сумніву необхідність дотримуватися зобов’язань США у забезпеченні захисту союзників по НАТО, якщо окремі члени Альянсу не збільшуватимуть витрати на оборону.

Також під час перших теледебатів зі своїм опонентом від Демократичної партії Гіларі Клінтон Трамп заявив, що Сполучені Штати не можуть бути полісменом у підтримці безпеки у світі.

Нещодавно чинний президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама заявив, що його наступник, обраний 45-м президентом США, Трамп висловив підтримку зобов’язанням США перед НАТО.