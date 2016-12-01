У США Палата представників погодилася обмежити пересування російських дипломатів

Відповідні положення є в законопроекті про фінансування американських спецслужб наступного року.

Читайте такожЄвропарламент схвалив резолюцію про боротьбу з ісламістською та російською пропагандою

"Акредитованому дипломатичному персоналу та консулам РФ у США можуть бути заборонені переїзди на відстань, що перевищує 25 миль (близько 40 кілометрів, - ред.) від їх дипмісій", - йдеться в тексті законопроекту.

Також передбачається створення комітету з протидії "активним заходам прихованого впливу з боку РФ". Тут ідеться про дії, спрямовані на вплив на уряди або народи, які здійснюються в координації з або за вказівкою політичних лідерів або служби безпеки РФ, але роль Російської Федерації прихована або не визнана.

Законопроект H. R. 6393 вніс голова комітету у справах розвідки Палати представників Девід Ньюнс. Його підтримав 371 конгресмен, "проти" проголосували 35.

Як повідомлялося раніше, законопроект, спрямований проти російської пропаганди в США, увійшов в погоджений погоджувальним комітетом Конгресу проект Закону про національну оборону, який на цьому і наступному тижні будуть розглядати в Палаті представників Конгресу і Сенату відповідно.