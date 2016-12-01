У США наблизився до схвалення законопроект, спрямований проти російської пропаганди

Про це повідомив співавтор законопроекту сенатор-республіканець Роб Портман пише Голос Америки.

"Законопроект покращить здатність США протидіяти закордонній пропаганді та дезінформації за допомогою створення у Державному департаменті США міжвідомчого центру, який координуватиме спрямовані проти пропаганди зусилля уряду США", - повідомляється на сайті Портмана.

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"Загроза пропаганди та дезінформації з боку урядів інших країн є цілком реальною і постійно збільшується. Цей законопроект дозволить нам краще протидіяти масштабним пропагандистським та дезінформаційним операціям спрямованим проти США", - написав Портман на своїй сторінці в Twitter.

Законопроект також передбачає створення грантової програми для недержавних організацій та неурядових експертів, які працють у царині протидії пропаганді. Автори законопроекту вважають, що це дозволить більш ефективно використовувати наявний досвід та посилити здатність місцевих громад захистити себе від маніпуляції із-за кордону.

"Протягом останнього десятиріччя такі країни, як Росія колосально посилили свої зусилля, спрямовані на поширення пропаганди та брехливих новин по всьому світу, включно із США. Це системні зусилля, покликані підірвати демократичні інститути та унеможливити досягнення Америкою її цілей на міжнародній арені", - наводить слова демократа Кріса Мерфі сайт Портмана.