Фінляндія попри санкції відновила торговельні відносини з Росією - ЗМІ
Фінляндія вперше після анексії Криму відновила торгово-економічні відносини з Росією.
Про це заявив міністр торгівлі Фінляндії Кай Мікканен, передає «Еспресо ТВ» З посиланням на Financial Times.
"У нас 1300 км спільного кордону з Росією, тому у нас є багато питань, в яких нам час від часу треба співпрацювати. Проте в наших інтересах, щоб Захід зберігав єдність щодо порушень міжнародного права. Ці дві речі не суперечать одна одній", - сказав він.
При цьому питання санкцій на цій зустрічі не обговорювалося.
Росія, незважаючи на санкції, є п'ятим за розміром напрямком фінського експорту і, за словами міністра, "важливо підтримати роботу фінських компаній у Росії".
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Мікканен закликав не переоцінювати відновлення роботи спільної торгової комісії.
"У цьому немає нічого особливого, і я б не став це переоцінювати", - сказав Мікканен.
Наступного тижня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв відвідає Фінляндію.
Як повідомляв УНІАН, раніше міністр торгівлі та промисловості Норвегії Моніка Меланд провела зустріч з міністром екології і природних ресурсів РФ Сергієм Донським, на якій обговорювалися питання відновлення діалогу щодо торгово-економічної співпраці. Це була перша двостороння зустріч Норвегії та РФ на рівні міністрів з 2014 року.