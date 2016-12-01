Фінляндія попри санкції відновила торговельні відносини з Росією - ЗМІ

Про це заявив міністр торгівлі Фінляндії Кай Мікканен, передає «Еспресо ТВ» З посиланням на Financial Times.

"У нас 1300 км спільного кордону з Росією, тому у нас є багато питань, в яких нам час від часу треба співпрацювати. Проте в наших інтересах, щоб Захід зберігав єдність щодо порушень міжнародного права. Ці дві речі не суперечать одна одній", - сказав він.

При цьому питання санкцій на цій зустрічі не обговорювалося.

Росія, незважаючи на санкції, є п'ятим за розміром напрямком фінського експорту і, за словами міністра, "важливо підтримати роботу фінських компаній у Росії".

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Мікканен закликав не переоцінювати відновлення роботи спільної торгової комісії.

"У цьому немає нічого особливого, і я б не став це переоцінювати", - сказав Мікканен.

Наступного тижня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв відвідає Фінляндію.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр торгівлі та промисловості Норвегії Моніка Меланд провела зустріч з міністром екології і природних ресурсів РФ Сергієм Донським, на якій обговорювалися питання відновлення діалогу щодо торгово-економічної співпраці. Це була перша двостороння зустріч Норвегії та РФ на рівні міністрів з 2014 року.