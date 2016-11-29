Санкції не стали на заваді: Норвегія вирішила поновити співпрацю з Росією

Це була перша двостороння зустріч Норвегії та РФ на рівні міністрів з 2014 року, передає "ЄвроПравда" з посиланням на сайт норвезького уряду.

"У мене була конструктивна і позитивна зустріч з міністром Донським. Ми позитивно налаштовані відновити політичний діалог щодо торгово-економічної співпраці, як це вже зробили кілька країн ЄС", - сказала Меланд.

Сергій Донський є партнером Моніки Меланд у норвезько-російській урядовій комісії щодо економічної співпраці.

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Попередня зустріч комісії відбулася у червні 2013 року в Осло. Запланована на травень 2014 року зустріч була скасована.

Тепер же Донський запросив Меланд до Москви навесні 2017 року.

"Ми хочемо добросусідських відносин з Росією, особливо на півночі, де в нас спільний кордон і спільні інтереси. Сьогоднішня зустріч є важливою у цьому контексті" - заявила Меланд.

У норвезькому уряді нагадують, що Норвегія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії у 2014 році. Водночас країна продовжує двосторонню та регіональну співпрацю з Росією у всіх сферах, на які не поширюються обмежувальні заходи.