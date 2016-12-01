НАТО не шукає конфронтації з Росією - Меркель

Федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель у середу, 30 листопада, заявила, що НАТО не шукає конфронтації з Росією, повідомляє DW.

"НАТО не потрібен ворог… Ми виступаємо за самозахист - і нічого більше", - цитує Меркель агентство Reuters.

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Цими словами канцлерка відповіла на партійному заході в Мюнстері на закид одного зі членів своєї партії Християнсько-демократичний союз, який вважав, що Північноатлантичний альянс є агресивним. Меркель порадила поставити себе на місце країн Балтії, які є членами ЄС та НАТО і відчувають загрозу зі Сходу. Якщо нічого не протиставити російським діям в Україні, це не викличе "значної поваги", вважає канцлерка.

На думку Меркель, Європа повинна захищати принцип, згідно з яким кожна країна може сама визначати, на кого їй орієнтуватися. Канцлерка ФРН, яка походить з колишньої НДР, заявила, що не може порушити цей принцип, оскільки "мала щастя німецької єдності". Водночас Меркель неодноразово висловлювалася за збереження контактів з Росією.