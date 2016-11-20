Меркель заявила про готовність вчетверте претендувати на посаду канцлера

Про це Меркель сказала сьогодні на прес-конференції після наради з керівництвом Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який вона очолює, передає Deutsche Welle.

Під час виступу Меркель говорила про "часи непевності" та висловила сподівання, що її досвід допоможе Німеччині пережити їх.

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Вона також заявила про бажання відпрацювати чотири роки нового терміну та відстоювати демократичні цінності у разі переобрання.

Канцлер зізналась, що довго роздумувала над "нетривіальним" рішенням балотуватися знову.

Лідером ХДС 62-річна Меркель є з 2000 року. Її перший термін на чолі німецького уряду почався в листопаді 2005 року. У разі перемоги на виборах восени 2017 року, Меркель стане канцлером ФРН учетверте.

Незважаючи на критику політики Меркель щодо біженців, вона зберігає популярність. За даними опитування, проведеного інститутом Emnid, 55% німців виступають за те, щоб Меркель продовжувала очолювати уряд.

Нагадаємо, раніше експерт Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген в інтерв'ю CNN розповів, що канцлер ФРН Ангела Меркель в 2017 році буде балотуватися на пост канцлера вчетверте. За його словами, Меркель це «наріжний камінь західної політичної концепції».

Також в ЗМІ з'явилася інформація про намір поборотися за посаду глави німецького уряду у голови Європарламенту Мартіна Шульца. Проте згодом офіційний представник Шульца спростував ці повідомлення, назвавши це "повною маячнею".