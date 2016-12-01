Атамбаєв анонсував ліквідацію російської військової бази на території Киргизстану

Про це повідомляє російське видання «РИА Новости».

«Вважаю, що ми абсолютно правильно зробили по базі «Гансі» (авіабаза США, була виведена з країни за рішенням Атамбаєва. - Ред.). Подобається це комусь чи ні. П'ять років минуло, і час показав, що це було правильне рішення. Киргизстан в майбутньому повинен спиратися тільки на свої сили. Це стосується і російської бази», - сказав Атамбаєв.

Атамбаєв зазначив, що після закінчення терміну дії договору база "повинна буде піти" з території Киргизії.

"Звичайно, це, може, комусь не подобатися, але я зміг донести цю думку до президента Росії, і він мене зрозумів", - підкреслив Атамбаєв.

На території Киргизстану розміщена об'єднана російська військова база. Згідно з двосторонніми домовленостями, тут розташовані чотири об'єкти: авіаційна база Колективних сил швидкого реагування ОДКБ в місті Кант, випробувальна військово-морська база в місті Каракол, вузол зв'язку в селищі Чалдовар і автономний сейсмічний пункт в місті Майлуу-Суу.

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У 2009 році термін дії угоди продовжили на 49 років з можливістю автоматичного продовження на 25-річні періоди.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв на сьогоднішній прес-конференції засудив пранкерів, які організували телефонний розіграш президента України Петра Порошенка, зателефонувавши йому від імені Атамбаєва.