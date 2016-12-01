Президент Киргизії засудив російських пранкерів, які розіграли по телефону Порошенка

Про це повідомляє РИА "Новости".

"Я не прихильник таких розіграшів. Це не був дружній розіграш, швидше, думаю, політичний", - заявив Атамбаєв у четвер під час прес-конференції.

Він зазначив, що тут у нього "почуття гумору відмовляє" і що Україні, її президенту, зараз "і без того важко".

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Раніше російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) опублікували на YouTube файл, де, за їх твердженням, вони розмовляють з Порошенко від імені президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва.

Прес-секретар президента України Святослав Цеголко визнав факт розмови Петра Порошенка з російськими пранкерами і звинуватив їх у зв'язках зі спецслужбами РФ, а також МЗС Киргизії. Російські пранкери раніше вже заявили, що дзвонили президентові України виключно за власною ініціативою.