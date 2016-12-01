Президент Киргизії засудив російських пранкерів, які розіграли по телефону Порошенка
Президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв засудив пранкерів, які організували телефонний розіграш президента України Петра Порошенка, зателефонувавши йому від імені Атамбаєва.
Про це повідомляє РИА "Новости".
"Я не прихильник таких розіграшів. Це не був дружній розіграш, швидше, думаю, політичний", - заявив Атамбаєв у четвер під час прес-конференції.
Він зазначив, що тут у нього "почуття гумору відмовляє" і що Україні, її президенту, зараз "і без того важко".
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Раніше російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) опублікували на YouTube файл, де, за їх твердженням, вони розмовляють з Порошенко від імені президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва.
Прес-секретар президента України Святослав Цеголко визнав факт розмови Петра Порошенка з російськими пранкерами і звинуватив їх у зв'язках зі спецслужбами РФ, а також МЗС Киргизії. Російські пранкери раніше вже заявили, що дзвонили президентові України виключно за власною ініціативою.