У Китаї почали будівництво точної копії "Титаніка" (фото)

30 листопада в китайській провінції Сичуань відбулася церемонія закладення копії атлантичного лайнера «Титанік».

Про це повідомляє "Медуза".

Точна копія «Титаніка» довжиною 269 метрів і шириною 28 метрів будується в окрузі Даін провінції Сичуань на території майбутнього курорту. У провінції Сичуань немає виходу до моря: копію судна будують на березі річки і спускати на воду не планують. Новий «Титанік», по суті, буде готелем, повторює вигляд та інтер'єр судна, затонулого в 1912 році.

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Вартість будівництва — один мільярд юанів (145 мільйонів доларів). Коли саме воно буде завершено, невідомо. Очікується, що до серпня 2017 року компанія Wuchang Shipyard, яка спеціалізується на будівництві атомних підводних човнів і військових кораблів, виготовить всі деталі, після чого з них зберуть копію «Титаніка».

Зараз місце, де будується копія океанського лайнера, не забудовано. За допомогою нового атракціону влади провінції Сичуань планують залучити в регіон туристів. Підтримку будівництву надає колишній британський міністр Пітер Мендельсон, який працював в урядах Тоні Блера і Гордона Брауна. Мендельсон був присутній на церемонії відкриття будівництва і називав її історичною подією.

Копія «Титаніка» в провінції Сичуань — вже другий проект відродження найвідомішого океанського лайнера, і обидва вони реалізуються в Китаї. Австралійський мільярдер Клайв Палмер ще в 2012 році заявив, що збирається побудувати на китайській судноверфі повну копію «Титаніка», яка зможе виходити в море і вирушати в тривалі круїзи. З міркувань безпеки та у відповідності з сучасними вимогами до суднобудування «Титанік II» за проектом повинен бути на кілька метрів ширше.

До розробки проекту були залучені найкращі фахівці по«Титаніку», в 2013 році випробували 10-метрову модель судна. Ще через три роки Палмер зіткнувся з фінансовими труднощами, і будівництво відклали — по всій видимості, на невизначений термін. Ніяких робіт по закладці судна не починали, більш того, висловлювалися побоювання, що обрана Палмером судноверф не підходить за технічними вимогами для будівництва першого в історії Китаю пасажирського лайнера.