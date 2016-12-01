Новий король Таїланду зійшов на престол (фото)

Він став королем Вачіралонгкорном, десятим монархом з династії Чакрі, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Маха Вачіралонгкорн став спадкоємцем у 1972 році. Зараз йому 64 роки.

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Принц повинен був стати королем вже 14 жовтня, але коронацію відклали. Як повідомляв прем'єр-міністр Прают Чан-Оча, Маха Вачіралонгкорн попросив дати йому час на оплакування батька.

Повідомлялося, що коронацію можуть відкласти на рік. Регентом на час відсутності короля призначили 94-річного генерала Према Тінсуланонда.

Король Пхуміпон помер 13 жовтня 2016 року на 89-му році життя. Він правив з 9 червня 1946-го і в останні роки рідко з'являвся на публіці через проблеми зі здоров'ям. Восени 2014 року йому видалили жовчний міхур, а влітку 2016 року зробили операцію на серці.