Правляча партія Південної Кореї оголосила строки можливої відставки президента країни

Про це у четвер, 1 грудня, заявив голова парламентської фракції партії "Сенурі" Чон Чжин Сок, передає Deutsche Welle.

За його словами, президентські вибори, які планували провести наприкінці 2017 року, можуть бути перенесені на червень. Деталі цього плану стануть предметом переговорів з опозицію, відзначив Чон Чжин Сок.

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Тим часом три опозиційні партії далі вимагають імпічменту Пак Кин Хє, але лідери політичних сил ще не досягли згоди щодо часу голосування за відповідне рішення у парламенті. Для того, щоб голосування за імпічмент увінчалося успіхом, потрібна підтримка двох третин депутатського корпусу (у південнокорейському парламенті - 300 депутатів). Такий результат можливий тільки в тому разі, якщо за імпічмент проголосують також представники "Сенурі".

Нагадаємо, 30 листопада президент Південної Кореї призначила спеціального прокурора, який очолить незалежне розслідування корупційного скандалу, у причетності до якого її підозрюють. Раніше вона заявила про готовність піти у відставку. За словами очільниці країни, вона хоче, щоб рішення про її політичне майбутнє ухвалив парламент.