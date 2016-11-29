Президент Південної Кореї готова піти у відставку

Президент Південної Кореї Пак Кин Хе в телезверненні до нації заявила, що в разі необхідності готова піти у відставку до закінчення президентського терміну в 2018 році і вибачилася за інцидент. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Як відомо, 20 листопада прокуратура країни оприлюднила попередні результати розслідування у справі подруги президента Чхве Сун Силь. Звинувачення в корупції, вимаганнях і зловживанні службовими повноваженнями пред'явили їй та ще двом колишнім співробітникам адміністрації президента.

Передбачається, що вони змусили більш ніж 50 південнокорейських компаній перерахувати десятки мільйонів доларів у два контрольованих Чхве Сун Силь фонди. Слідство вважає, що президент знала про те, що відбувається.

Нагадаємо, десятки тисяч протестувальників четвертий тиждень поспіль виходять на вулиці столиці Південної Кореї Сеула з вимогою відставки президента Пак Кин Хе. Поки акції протесту проходили в основному мирно, проте на вулицях було розміщено безліч поліцейських, автобуси і вантажівки, що блокують дороги до президентського палацу.