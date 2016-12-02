Сенат США схвалив продовження санкцій проти Ірану на 10 років

Раніше документ схвалила Палата представників конгресу США. Тепер його має підписати президент Барак Обама, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Закон про санкції проти Ірану повинен був закінчитися 31 грудня. Білий дім не наполягав на продовженні санкцій, але і не заперечував проти ухвалення нового закону.

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Американські конгресмени пояснили, що продовження закону не порушить умови угоди щодо ядерної програми Ірану, яка була укладена минулого року, так як є лише продовженням санкцій, які були введені багато років тому.

Сенатор від Демократичної партії Кріс Кунс зазначив, що проти продовження санкцій не заперечують і партнери США по угоді з Іраном.

Договір з Іраном влітку 2015 року підписали США, Росія, Великобританія, Франція, Німеччина і Китай. Іран в обмін на поступове зняття санкцій погодився допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти і пішов на ряд інших поступок.

У конгресі США проти угоди з Іраном виступали республіканці. Деякі сенатори вважають, що завдяки продовженню закону адміністрації обраного президента США Дональда Трампа буде легше запровадити проти Ірану ще нові санкції, якщо країна порушить умови угоди.

Аятолла Алі Хаменеї заявив, що продовження закону є порушенням угоди про ядерну програму Ірану.