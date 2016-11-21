Іран після доповіді МАГАТЕ вивіз надлишки важкої води в Оман

05:03, 21 листопада 2016
Світ
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Тегеран повідомив про транспортування партії важкої води в Оман після доповіді МАГАТЕ про перевищення Іраном ліміту цього ресурсу.

REUTERS

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

На початку листопада Міжнародне агентство з атомної енергії у своїй доповіді повідомило, що запаси важкої води в Ірані досягли 130,1 тонни, тоді як ліміт, встановлений в рамках угоди, становить 130 тонн.

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Як зазначили в МАГАТЕ, це другий випадок, коли Іран перевищує встановлений ліміт важкої води.

Іран раніше заявив, що вже продав 42 тонни важкої води США та 39 тонн - Росії.

Іран та країни "шістки" (США, Франція, Великобританія, Німеччина, Китай і Росія) в липні минулого року досягли угоди щодо іранської ядерної програми в обмін на скасування санкцій проти Тегерана.

Згідно з домовленостями, Тегеран взяв на себе зобов'язання позбутися 98% наявного ядерного палива і скоротити дві третини центрифуг. Також Іран зобов'язався за жодних умов не прагнути до володіння ядерною зброєю, розробляти або отримувати доступ до будь-якого виду ядерної зброї.

Важка вода, відома також як оксид дейтерію, теоретично може бути використана для створення реакторів на природному урані, придатних для напрацювання збройового плутонію.

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