Трамп анонсував призначення генерала на прізвисько "Скажений пес" головою Пентагону (відео)

Як повідомляє телеканал Fox News, у четвер Трамп у Цинциннаті (штат Огайо) розпочав своє поствиборче турне Америкою, щоб висловити подяку за обрання на посаду президента.

Трамп під час виступу перед своїми прихильниками анонсував, що призначить Меттіса на посаду міністра оборони.

На партійному зібранні у Цинциннаті він охарактеризував особу Меттіса як "одного з наших великих, великих генералів" та додав, що офіційне оголошення про вибір кандидатури відставного генерала-морпіха буде зроблене у понеділок.

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У своєму виступі Трамп відзначив близькість особистості Меттіса з генералом Джоджем Паттоном, який був командувачем Сьомої армії США у Середземному морі та у різних частинах європейського континенту під час Другої світової війни. У зв'язку з цим обраний президент заявив, що прийшов вже час вирішити це питання.

Близькі до Трампа джерела повідомили, що рішення обраного президента оприлюднити вибір кандидатури Меттіса стало несподіванкою. Раніше джерела з перехідної команди Трампа стверджували, що Меттіс був найбажанішою кандидатурою на посаду міністра оборони, але цей вибір не був остаточно затвердженим.

Наразі Трамп вже визначився із призначенням Райнса Прібуса головою його адміністрації у Білому домі, Стівена Беннона - на посаду головного радника та стратега у Білому домі, Майкла Флінна - на посаду радника президента з національної безпеки в Білому домі, Стівена Мнучіна - на посаду секретаря Департаменту казначейства (міністра фінансів), Джефа Сешонза - на посаду міністра юстиції, генерального прокурора, Майка Помпео - на посаду директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ), Бена Карсона - на посаду секретаря департаменту житлового будівництва і міського розвитку.

Також відомо, що Ніккі Хейлі буде призначено на посаду посла США при Організації Об'єднаних Націй, Бетсі Девос на посаду секретаря Департаменту освіти, Тома Прайса на посаду секретаря Департаменту охорони здоров'я і соціальних служб, Елейн Чао на посаду секретаря Департаменту транспорту і Вілбура Росса на посаду секретаря Департаменту торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, раніше інформація про вибір Трампом кандидатури Меттіса надійшла від джерел, близьких до перехідної команди Трампа.

Меттіс прослужив у Збройних силах США 34 роки і має статус живої легенди серед американських військових. Він з 2010-го по 2013-й очолював Центральне командування Збройних сил США, посідав провідні позиції в американській армії та очолював першу дивізію морської піхоти Сполучених Штатів в Іраку.

Відставний генерал критикував чинного президента США за буцімто недостатню військову підтримку союзників та заявляв, що Америка страждає на "стратегічну атрофію" та називав дії Росії у Криму війною.

Як повідомляло видання The Washington Post, Меттісу знадобиться підтримка Конгресу, щоб обійняти посаду. Зокрема, мова йде про прийняття нового законодавства в обхід федерального закону, який встановлює, що міністри оборони не повинні були перебувати на активній військовій службі попередні сім років. Подібна ситуація виникала лише одного разу, коли Конгрес затвердив у 1950 році кандидатуру генерала Джорджа Маршалла на цю посаду.

Меттіс відомий американцям під прізвиськом "Скажений пес". Після участі в іракській операції "Буря в пустелі" та війні в Афганістані він сказав скандально відому фразу про те, що "стріляти в поганих людей - це весело".