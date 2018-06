ЗМІ назвали ім'я майбутнього глави Пентагону

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на знайомих з рішенням Трампа людей, передає РБК.

Заяву про призначення Маттіса буде зроблено на початку наступного тижня. 66-річний Маттіс у відставці з 2013 року, до цього він прослужив близько 40 років у морській піхоті.

WP називає його одним з найбільш впливових військових лідерів свого покоління, а також прихильником більш жорсткої позиції США по відношенню до Ірану. З моменту відставки Маттіс працював у Гуверовському інституті в якості запрошеного співробітника.

Для вступу на посаду Маттіс повинен буде отримати схвалення від Конгресу США, так як за федеральним законом глава Пентагону не повинен був перебувати на дійсній службі в минулі сім років. Конгрес робив подібний виняток лише один раз, при призначенні Міністром оборони генерала Джорджа Маршалла в 1950 році.

У свою чергу, глава перехідної команди Трампа Джейсон Міллер у своєму Twitter спростував повідомлення газети про зроблений вибір. «Ніякого рішення щодо Міністра оборони ще прийнято не було», — написав Міллер.

Decision No has been made yet with regard to Secretary of Defense. #TrumpTransition