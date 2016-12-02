Ворота концтабору Дахау виявили через два роки після викрадення

Як повідомляє РБК з посиланням на Die Welt, ворота були виявлені у норвезькому місті Берген. Як повідомили в місцевій поліції, ворота були виявлені після анонімного повідомлення.

Читайте такожПапа Римський Франциск відвідaв колишній концтабір Аушвіц (фоторепортаж)

Інші деталі, як вдалося виявити викрадені ворота, не наводяться.

Директор фонду "Баварський меморіал" Карл Фреллер зізнався, що після звістки про виявлення воріт "відчуває полегшення".

Історичні ворота концтабору Дахау з написом "Arbeit macht frei" були викрадені в листопаді 2014 року. Пропажу виявили охоронці. З тих пір поліції не вдавалося вийти на слід викрадачів.