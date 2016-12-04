В Італії проходить вирішальний референдум щодо конституційної реформи

Як повідомляє Reuters, дільниці відкрилися о 06:00 за київським часом.

На референдум можуть проголосувати близько 51 мільйона італійців. Перші результати очікуються вранці понеділка.

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На референдум винесено питання про схвалення законопроекту щодо зміни Конституції Італії, в результаті якого кардинально змінюється політична система країни: змінюється порядок формування Сенату, скорочується його чисельність, зменшуються функції і повноваження, скорочується фінансування.

Конституційний законопроект був запропонований в 2014 році прем'єр-міністром Ренці і його лівоцентристською Демократичною партією, після прийняття в першому читанні 13 жовтня 2015 року (Сенат) і 11 січня 2016 року (палата депутатів) і остаточно прийнятий 20 січня 2016 року (Сенат) і 12 квітня 2016 (палата депутатів).

Однак, як відомо, для негайного прийняття голосів не вистачило до кваліфікованої більшості у дві третини. У відповідності зі статтею 138 Конституції Італії, щоб стати законом, законопроект має бути підтриманий на референдумі.