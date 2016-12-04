У Фінляндії застрелили мера міста біля кордону з РФ і двох журналісток - ЗМІ
У фінському місті Іматра за кілька кілометрів від російського кордону ввечері 3 грудня чоловік застрелив із гвинтівки мера і двох журналісток, які виходили з ресторану.
У поліції Фінляндії повідомили, що 23-річного стрілка затримано й допитано, однак його мотиви поки невідомі. Про це пише Deutsche Welle.
Слідчі повідомили, що гвинтівка, з якої було застрелено трьох жінок, була офіційно зареєстрована, але не належала злочинцю.
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За даними агентства Reuters, затриманий чоловік, який здався без опору, раніше був судимий.
Пострілів було зроблено близько п'яти. "Схоже, що жертви були обрані випадково", - сказав на прес-конференції представник слідства Саку Тієлінен.
Містечко Іматра з населенням майже 28,5 тис. осіб знаходиться за 230 км від Гельсінкі та за 210 км від Санкт-Петербурга. Найближче російське місто Святогірськ розташоване за 7 км від нього. Із 5,4 млн жителів Фінляндії 650 тис. офіційно володіють зброєю.