На Кубі відкрили доступ до могили Фіделя Кастро (фоторепортаж)

Підійти до місця, де покоїться легендарний революціонер, можна буквально на хвилину. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело з місцевого телебачення.

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Могила Кастро являє собою круглий камінь сірого кольору, на якому прикріплена темно-зелена табличка з його ім'ям. Навколо місця поховання команданте, розташованого поруч із меморіалом учасникам штурму казарм Монкада в 1953 році, виставлено почесний караул.

Представники кубинської влади раніше попередили журналістів, що доступ на кладовище буде відкрито лише після того, як із Кастро попрощаються його родичі та близькі. Трансляції церемонії на державному телебаченні не було.

Поховання історичного лідера Кубинської революції завершилося сьогодні в Сантьяго-де-Куба. Команданте знайшов останній притулок на кладовищі Санта-Іфігенія, поруч із мавзолеєм національного героя країни Хосе Марті.

Фідель Кастро помер 25 листопада на 91-му році життя. З 26 листопада в країні було оголошено дев'ятиденну жалобу.

Із 30 листопада кортеж із прахом команданте пройшов шлях більш ніж тисячу кілометрів по 13 із 15 провінцій країни. Процесія повторила - в зворотному напрямку - маршрут "Каравану свободи", яким у січні 1959 року повстанська армія на чолі з легендарним команданте здійснювала переможну ходу після повалення диктатури Фульхенсіо Батісти.