Останній кортеж Кастро або як кубинці прощаються зі своїм "команданте" (фоторепортаж)

Про це повідомляє Reuters.

Кастро, який керував Кубою протягом півстоліття до 2008 року і побудував комуністичну державу на порозі Сполучених Штатів, помер в п'ятницю у віці 90 років, зануривши карибську державу на дев'ять днів жалоби.

Він був кремований в суботу. Кортеж буде нести його прах три дні, долаючи 550 миль (900 км) в напрямку на схід через його «бровоподібний острів» (Кубу – ред.) до міста Сантьяго-де-Куба, йдучи назад по шляху проходження його бородатих революціонерів у своєму переможному марші в Гавану в 1959 році.

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Кортеж повільно вирушив з площі Революції в середу вранці, здійснюючи свій шлях уздовж гаванської набережної Малекон. Коробка, яка містить прах Кастро, розміщена у скляній вітрині на невеликому бортовому причепі, що буксирується зеленим військовим джипом, окантованим білими квітами.

"Ми прийшли, щоб побачити прах, оскільки він увійшов в історію", – сказав 58-річний Сесіліо Сальгадо, який подорожував гаванськими околицями, щоб попрощатися з Кастро. "Він заслуговує данину таку, як ця. Він найкраще, що могло трапитися з нами", – додав він.

Поховання відбудеться в неділю вранці.