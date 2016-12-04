У Гані виявили фальшиве посольство США, яке 10 років видавало візи
У Гані влада закрила фальшиве посольство США, яке протягом 10 років незаконно видавало американські візи.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Державний департамент США, передає ТСН.
Будівля фейкового посольства розташовувалась у старому рожевому двоповерховому будинку з гофрованим залізним дахом і причепленим зовні прапором США. Усередині будівлі висів портрет президента Барака Обами.
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У Держдепі зазначили, що "посольство" організували члени ганського та турецького кримінальних угруповань і ганський юрист, який спеціалізується на імміграції та кримінальному праві.
Громадяни Туреччини, які говорили англійською і голландською мовами, видавали себе за консулів і здійснювали видачу віз. У столиці Гани Аккрі виявили також фейкове голландське посольство. Фальшиві консульські послуги коштували 6 тисяч доларів.
Під час рейдів, які призвели до ряду арештів, влада також вилучила справжні і підроблені візи до Індії, Південної Африки та Шенгенські візи, 150 паспортів з 10 різних країн, ноутбук і смартфони.
У заяві Держдепу не повідомляється, як банда отримувала справжні візи. Також невідомо, скільки людей незаконно в'їхали до Сполучених Штатів за візами, які видали у фейковому "посольстві".