Іран погрожує США заходами у відповідь у разі продовження санкцій щодо Тегерана

Про це він заявив у неділю, 4 грудня, під час виступу на відкритій сесії парламенту країни, передає Deutsche Welle.

На думку глави іранської держави, подібні дії Вашингтона порушують положення прийнятої шістьма країнами в липні 2015 року угоди щодо атомної програми Ісламської Республіки, яка передбачає зняття низки санкцій з Ірану. Роухані зажадав від Обами відмовитися від підписання пакета штрафних заходів.

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Раніше міністр закордонних справ країни Мохаммад Джавад Зариф попередив, що Тегеран зупинить реалізацію угоди в разі продовження штрафних заходів.

Сенат Конгресу США 1 грудня ухвалив рішення про продовження існуючих односторонніх американських санкцій проти Ірану терміном на 10 років. У листопаді документ майже одностайно схвалила Палата представників.

Цей пакет санкцій на адресу Ірану був уперше прийнятий у 1996 році, щоб стримувати розвиток енергетичної індустрії Тегерана та його ядерну програму. Їх термін закінчується 31 грудня 2016 року, після чого в Білому домі повинні ухвалити рішення про їх продовження.

Прихильники пакета штрафних заходів хочуть залишити його чинним, щоб карати Іран у разі недотримання країною міжнародного договору про його атомну програму.