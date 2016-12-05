Туск привітав Ван дер Беллена з перемогою на виборах президента Австрії

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Я радий висловити мої сердечні вітання з нагоди Вашого обрання... Від імені Європейської ради і від мене особисто бажаю Вам усіляких успіхів», – сказав Туск у своїй заяві.

Читайте такожПрезидент Гамбії, який правив понад 22 роки, визнав поразку на виборах

Він назвав перемогу Ван дер Беллена важливою для зміцнення європейської єдності на тлі існування багатьох проблем.

Як повідомляв УНІАН, на виборах президента Австрії колишній лідер Зелених Александер Ван дер Беллен набирає 53,6% голосів. Його опонент правопопуліст Норберт Гофер вже визнав поразку та привітав Ван дер Беллена.

За даними попереднього підрахунку, проведеного інститутом SORA на замовлення телеканалу ORF, Ван дер Беллен здобуває 53,6% голосів проти 46,4% у представника Австрійської партії свободи, правопопуліста Гофера.