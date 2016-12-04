На виборах президента Австрії перемагає Александер Ван дер Беллен

Як передає Deutsche Welle, його опонент правопопуліст Норберт Гофер вже визнав поразку та привітав Ван дер Беллена.

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За даними попереднього підрахунку, проведеного інститутом SORA на замовлення телеканалу ORF, Ван дер Беллен здобуває 53,6% голосів проти 46,4% у представника Австрійської партії свободи, правопопуліста Гофера. Перші результати голосування також показують, що Ван дер Беллен зміг дещо додати у підтримці порівняно з попереднім голосуванням.

Дані попереднього підрахунку враховують і прогноз результатів голосування поштою. Голоси поштою порахують 5 грудня. У другому турі, результати якого скасували, Ван дер Беллен у голосуванні поштою набрав помітно більше голосів за свого опонента, що дозволило йому випередити Гофера.

Як повідомлялося, перший тур президентських виборів у Австрії відбувся у квітні 2016 року, й у ньому брали участь шестеро кандидатів. Гофер тоді переміг, набравши 36% голосів, Ван дер Беллен посів друге місце.

За місяць відбувся другий тур, і тоді перемогу здобув Ван дер Беллен, випередивши Гофера на майже 31 тис. голосів. Однак результати голосування були оскаржені через порушення й анульовані Конституційним судом Австрії.