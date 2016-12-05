У ВПС США назвали Росію "загрозою номер один"
07:46, 05 грудня 2016Світ
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Росія є головною загрозою для Сполучених Штатів.
Міністр ВПС США назвала Росію головною загрозою для Вашингтона / joinfo.ua
Про це заявила міністр ВПС США Дебора Джеймс, передає Reuters.
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"Росія є загрозою номер один для Сполучених Штатів... РФ через ядерний аспект може нести екзистенційну загрозу", - сказала вона.
На форумі з питань національної оборони військові посадові особи говорили про уточнення бюджету з урахуванням загрози з боку Росії.
Раніше нижня палата Конгресу США затвердила проект оборонного бюджету на 2017 рік. Він передбачає заборону Пентагону виділяти кошти на військову співпрацю з Росією, поки не буде виконано низку умов.
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