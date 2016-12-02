В США Нижня палата Конгресу заборонила Пентагону співпрацювати з Росією

Затверджений проект, зокрема, передбачає заборону Пентагону виділяти кошти на військову співпрацю з Росією, поки не буде виконано ряд умов.

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"Заборонено використовувати кошти на двосторонню співпрацю з урядом Росії, поки Пентагон не зможе підтвердити Конгресу, що Росія припинила окупацію української території і агресивні дії, що загрожують суверенітету і територіальній цілісності України і членів Організації Північноатлантичного договору; дотримується умови та вживає заходів для виконання Мінських домовленостей", - сказано в документі.

Крім того, проект передбачає заборону фінансування будь-яких дій, що сприяють легалізації російського суверенітету над окупованим Кримом.

Як повідомлялося раніше, законопроект, спрямований проти російської пропаганди в США, увійшов в підтриманий погоджувальним комітетом Конгресу проект Закону про національну оборону, який цього і наступного тижня будуть розглядати в Палаті представників Конгресу і Сенату відповідно. Також проект передбачає обмеження пересування російських дипломатів по країні.